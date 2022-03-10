Вимоги Путіна щодо України неприйнятні - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон назвав неприйнятними вимоги президента РФ Владіміра Путіна, які той висуває для припинення війни в Україні.

Про це він заявив перед початком саміту лідерів ЄС у Версалі, пише "Європейська правда".

"Я маю бути реалістом. Ми постійно залучені до переговорів з президентом Путіним. До останніх хвилин перед початком війни, і після його оголошення почати війну, ми намагаємося вести переговори і домогтися припинення вогню. Але я маю зізнатися, що умови, які висунув Путін, неприйнятні для будь-кого", - сказав Макрон.

За його словами, на сьогодні питання полягає в тому, чи готовий Путін в принципі зараз вести відверті переговори і щось запропонувати.

"Але сьогодні я дивлюсь на факти, і факти такі: Росія вирішила почати війну, Росія бомбардує Україну, Росія бомбардує цивільних і паралельно веде переговори. Але ці переговори ні до чого не призводять Скажу чесно, я не бачу можливості припинення вогню в найближчі години", - додав французький лідер.

Водночас Макрон вважає нереальним вести переговори про вступ в ЄС з країною, яка перебуває у стані війни.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського союзу на саміті у Парижі обговорять подальший тиск на Росію, щоб змусити її зупинити війну в Україні.



За інформацією ЗМІ, лідери ЄС на неформальному саміті у четвер збираються пообіцяти підтримку Україні, але, ймовірно, не запропонують Україні прискорене членство в ЄС.