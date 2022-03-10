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Требования Путина по Украине неприемлемы - Макрон

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 18:57

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал неприемлемыми требования президента РФ Владимира Путина, которые он предъявляет для прекращения войны в Украине.

Об этом он заявил перед началом саммита лидеров ЕС в Версале, пишет "Европейская правда".

"Я должен быть реалистом. Мы постоянно вовлечены в переговоры с президентом Путиным. До последних минут перед началом войны, и после его объявления начать войну, мы пытаемся вести переговоры и добиться прекращения огня. Но я должен признаться, что условия, которые выдвинул Путин, неприемлемы для кого-либо", - сказал Макрон.

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По его словам, на сегодняшний день вопрос состоит в том, готов ли Путин в принципе сейчас вести откровенные переговоры и что-то предложить.

"Но сегодня я смотрю на факты, и факты такие: Россия решила начать войну, Россия бомбит Украину, Россия бомбит гражданских и параллельно ведет переговоры. Но эти переговоры ни к чему не приводят. Скажу честно, я не вижу возможности прекращения огня в ближайшие часы" , – добавил французский лидер.

В то же время Макрон считает нереальным вести переговоры о вступлении в ЕС со страной, которая находится в состоянии войны.

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Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза на саммите в Париже обсудят дальнейшее давление на Россию, чтобы заставить ее остановить войну в Украине.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но, вероятно, не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сказал, что не видит возможности скорейшего присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует.

Темы: МакронПутинвойна
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