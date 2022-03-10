Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

США виділять $53 млн для продовольчої допомоги українцям

Четвер, 10 березня 2022, 20:11

США виділяють додаткові майже $53 млн доларів для підтримки мирних жителів, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Про виділення допомоги під час візиту до Польщі оголосила віцепрезидентка США Камала Гарріс, пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Білого дому.

Кошти будуть виділені через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) на підтримку Світової продовольчої програми ООН. 

Їх витратять на надання продовольчої допомоги для сотень тисяч постраждалих від вторгнення, у тому числі людей, які залишили свої будинки та перетинають кордон з Україною. 

Крім того, кошти підтримуватимуть логістичні операції продовольчої програми ООН з доставки допомоги в Україну, зокрема до Києва.

Менш ніж два тижні тому США оголосили про виділення гуманітарної допомоги на суму майже 54 мільйони доларів для закупівлі предметів медичного призначення, продовольчої допомоги, високотемпературних ковдр та іншої допомоги.

На сьогодні близько двох мільйонів людей були змушені покинути Україну через війну. Щонайменше 12 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги по всій Україні, заявили у Білому домі.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: СШАвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни

Біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації

Волонтери повідомляють, що українського парамедика "Тайру" взяли в полон

відео"Азов" показав відео полювання на танки РФ у Маріуполі

США оголосили про надання Україні систем ППО на прохання Зеленського

Російські війська знову обстріляли Київ: влучили в приватні будинки

Усі новини...
США
США надають Україні системи ППО на прохання Зеленського
Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ
Зеленський запропонував американцям створити новий союз
Останні новини
02:36
Графік евакуаційних потягів на 17 березня
02:15
Люди під пострілами гармат і розривами "Градів" залишали Маріуполь – мер
02:06
В Міноборони Британії пояснили, чому удари авіації РФ настільки неточні
01:56
Канада закриває своє небо для літаків із Білорусі
01:33
США будуть платити за інформацію про активи російських олігархів
01:26
Зеленський: Російська авіація цілеспрямовано скинула бомбу на драмтеатр у Маріуполі
01:19
Зеленський: Нема злочину, якого б не скоїли російські військові
01:13
Зеленський розповів про суть нового військового союзу U24
01:12
Україна розплачується за помилки Заходу – британський прем’єр
01:08
Росія втратить більше, ніж у афганській та чеченській війнах разом – Зеленський
Усі новини...