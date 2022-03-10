США выделят $53 млн для продовольственной помощи украинцам

США выделяют дополнительные почти $53 млн долларов для поддержки мирных жителей, пострадавших от вторжения России в Украину.

О выделении помощи во время визита в Польшу объявила вице-президент США Камала Гаррис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома.

Средства будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) на поддержку Всемирной продовольственной программы ООН.

Их потратят на предоставление продовольственной помощи для сотен тысяч пострадавших от вторжения, в том числе людей, покинувших свои дома и пересекающих границу с Украиной.

Кроме того, средства будут поддерживать логистические операции продовольственной программы ООН по доставке помощи в Украину, в частности, в Киев.

Менее двух недель назад США объявили о выделении гуманитарной помощи на сумму почти 54 миллиона долларов для закупки предметов медицинского назначения, продовольственной помощи, высокотемпературных одеял и другой помощи.

На сегодняшний день около двух миллионов человек были вынуждены покинуть Украину из-за войны. По меньшей мере, 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, заявили в Белом доме.