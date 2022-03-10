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США выделят $53 млн для продовольственной помощи украинцам

Четверг, 10 марта 2022, 19:11

США выделяют дополнительные почти $53 млн долларов для поддержки мирных жителей, пострадавших от вторжения России в Украину.

О выделении помощи во время визита в Польшу объявила вице-президент США Камала Гаррис, пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Белого дома.

Средства будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) на поддержку Всемирной продовольственной программы ООН.

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Их потратят на предоставление продовольственной помощи для сотен тысяч пострадавших от вторжения, в том числе людей, покинувших свои дома и пересекающих границу с Украиной.

Кроме того, средства будут поддерживать логистические операции продовольственной программы ООН по доставке помощи в Украину, в частности, в Киев.

Менее двух недель назад США объявили о выделении гуманитарной помощи на сумму почти 54 миллиона долларов для закупки предметов медицинского назначения, продовольственной помощи, высокотемпературных одеял и другой помощи.

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На сегодняшний день около двух миллионов человек были вынуждены покинуть Украину из-за войны. По меньшей мере, 12 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи по всей Украине, заявили в Белом доме.

Темы: СШАвойна
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