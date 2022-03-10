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Жителів Ізюма вивозили під обстріли окупантів 

Альона Мазуренко Четвер, 10 березня 2022, 19:38
Жителів Ізюма вивозили під обстріли окупантів 
фото: поліція Харківщини

Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і почала стрілянину під час евакуації жителів Ізюма.

Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, поліція Харківської області

Пряма мова Синєгубова: "Евакуацію з Ізюму проводили під обстріли окупантів…

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Під час евакуації жителів Ізюма тривали обстріли. Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і продовжила атаку на мирне населення.

Попри це виїхали 44 автобуси, вдалося евакуювати більше 1600 людей. Також доставили гуманітарний вантаж із Харкова".

 
фото: Нацполіція 

Деталі: За словами Синєгубова, частина людей за бажанням залишилися в Ізюмському районі, але більш безпечних місцях, інших - доправили до сусідньої області.

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Він додав, що усім евакуйованим надали тимчасові місця перебування.

У поліції додали, що окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини.

Зокрема, ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто не постраждав.

Теми: Харківська областьевакуаціявійна
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