Жителів Ізюма вивозили під обстріли окупантів 

Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і почала стрілянину під час евакуації жителів Ізюма.

Джерело: голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов, поліція Харківської області

Пряма мова Синєгубова: "Евакуацію з Ізюму проводили під обстріли окупантів…

Реклама:

Під час евакуації жителів Ізюма тривали обстріли. Російська сторона не дотрималася умов "зеленого коридору" і продовжила атаку на мирне населення.

Попри це виїхали 44 автобуси, вдалося евакуювати більше 1600 людей. Також доставили гуманітарний вантаж із Харкова".

фото: Нацполіція

Деталі: За словами Синєгубова, частина людей за бажанням залишилися в Ізюмському районі, але більш безпечних місцях, інших - доправили до сусідньої області.

ВІДЕО ДНЯ

Він додав, що усім евакуйованим надали тимчасові місця перебування.

У поліції додали, що окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини.

Зокрема, ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто не постраждав.