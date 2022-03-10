Жителей Изюма вывозили под обстрелы оккупантов

Российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора" и начала стрельбу во время эвакуации жителей Изюма.

Источник: глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, полиция Харьковской области

Прямой язык Синегубова: "Эвакуацию из Изюма проводили под обстрелы оккупантов…

При эвакуации жителей Изюма продолжались обстрелы. Российская сторона не придерживалась условий "зеленого коридора" и продолжила атаку на мирное население.

Несмотря на это, выехали 44 автобуса, удалось эвакуировать более 1600 человек. Также был доставлен гуманитарный груз из Харькова".

фото: Нацполиция

Детали: По словам Синегубова, часть людей по желанию остались в Изюмском районе, но в более безопасных местах, остальных - доставили в соседнюю область.

Он добавил, что всем эвакуированным предоставили временные места нахождения.

В полиции добавили, что оккупанты продолжают наносить авиаудары по мирному населению Харьковщины.

В частности, враг нанес авиаудар при эвакуации людей в городе Изюме. К счастью, никто не пострадал.