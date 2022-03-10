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Розвідка США спробувала пояснити, чому Україні нібито не дуже потрібне закрите небо

Світлана КізіловаЧетвер, 10 березня 2022, 20:49
Скотт Беррієр, фото getty images

Директор розвідуправління США Скотт Беррієр заявив, що безпольотна зона над Україною нібито не захистить країну від "більшості озброєнь", яку використовує Росія під час війни.

Джерело: Беррієр, якого цитує CNN

Деталі: Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Беррієр уточнив, що російські сили використовують "комбінацію, що складається здебільшого з ракет, артилерії та реактивних систем залпового вогню".

Пряма мова: "І є кілька високоточних боєприпасів, які скидаються з літаків, але їхня кількість невелика. Безпольотна зона не захистить від заборонених ракет, реактивних снарядів та артилерії".

Передісторія: Президент Володимир Зеленський, а також інші високопосадовці в Україні, багаторазово зверталися і продовжують звертатися до союзників з НАТО та США з проханням встановити безпольотну зону над Україною.

Знати більше: Як Захід "закривав" небо і чому це складно зробити в Україні 

Теми: УкраїнаРосіявійнаСША
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