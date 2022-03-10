Розвідка США спробувала пояснити, чому Україні нібито не дуже потрібне закрите небо
Директор розвідуправління США Скотт Беррієр заявив, що безпольотна зона над Україною нібито не захистить країну від "більшості озброєнь", яку використовує Росія під час війни.
Джерело: Беррієр, якого цитує CNN
Деталі: Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Беррієр уточнив, що російські сили використовують "комбінацію, що складається здебільшого з ракет, артилерії та реактивних систем залпового вогню".
Пряма мова: "І є кілька високоточних боєприпасів, які скидаються з літаків, але їхня кількість невелика. Безпольотна зона не захистить від заборонених ракет, реактивних снарядів та артилерії".
Передісторія: Президент Володимир Зеленський, а також інші високопосадовці в Україні, багаторазово зверталися і продовжують звертатися до союзників з НАТО та США з проханням встановити безпольотну зону над Україною.
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