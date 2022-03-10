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Разведка США попыталась объяснить, почему Украине якобы не очень нужно закрытое небо

Светлана КизиловаЧетверг, 10 марта 2022, 20:49
Скотт Берриер, фото getty images

Директор разведуправления США Скотт Берриер заявил, бесполетная зона над Украиной якобы не защитит страну от "большинства вооружений", которые использует Россия во время войны.

Источник: Берриер, которого цитирует CNN

Детали: Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер уточнил, что российские силы используют "комбинацию, состоящую в основном из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня".

Прямая речь: "И есть несколько высокоточных боеприпасов, которые сбрасываются с самолетов, но их количество невелико. Бесполетная зона не защитит от запрещенных ракет, реактивных снарядов и артиллерии".

Предыстория: Президент Владимир Зеленский, а также другие высокопоставленные лица в Украине, многократно обращались и продолжают обращаться к союзникам по НАТО и к США с просьбой установить бесполетную зону над Украиной.

Знать больше: Как Запад "закрывал" небо и почему это сложно сделать в Украине

Темы: УкраинаРосcиявойнаСША
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