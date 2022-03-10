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Разведка США попыталась объяснить, почему Украине якобы не очень нужно закрытое небо

Светлана КизиловаЧетверг, 10 марта 2022, 19:49
Разведка США попыталась объяснить, почему Украине якобы не очень нужно закрытое небо
Скотт Берриер, фото getty images

Директор разведуправления США Скотт Берриер заявил, бесполетная зона над Украиной якобы не защитит страну от "большинства вооружений", которые использует Россия во время войны.

Источник: Берриер, которого цитирует CNN

Детали: Директор Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер уточнил, что российские силы используют "комбинацию, состоящую в основном из ракет, артиллерии и реактивных систем залпового огня".

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Прямая речь: "И есть несколько высокоточных боеприпасов, которые сбрасываются с самолетов, но их количество невелико. Бесполетная зона не защитит от запрещенных ракет, реактивных снарядов и артиллерии".

Предыстория: Президент Владимир Зеленский, а также другие высокопоставленные лица в Украине, многократно обращались и продолжают обращаться к союзникам по НАТО и к США с просьбой установить бесполетную зону над Украиной.

Знать больше: Как Запад "закрывал" небо и почему это сложно сделать в Украине

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Темы: УкраинаРосcиявойнаСША
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