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Ніжин обстріляли з "Ураганів": 2 загиблих, 8 поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 20:05
Ніжин обстріляли з Ураганів: 2 загиблих, 8 поранених
Олександр Кодола/Facebook

У Ніжині Чернігівської області у четвер внаслідок обстрілу окупантами з "Ураганів" 2 людей загинули, 8 поранено.

Джерело: мер Ніжина Олександр Кодола у Facebook

Дослівно: "Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО "Ураган". Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих".

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Деталі: Також внаслідок вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи. До кінця дня тепло має бути повернуто в домівки, зазначив мер.

4 будинки залишаються без світла. У 17 школі, 25 садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.

Теми: Чернігівська областьвійна
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