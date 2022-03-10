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Нежин обстреляли из "Ураганов": 2 погибших, 8 раненых

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 20:05
Нежин обстреляли из Ураганов: 2 погибших, 8 раненых
Олександр Кодола/Facebook

В Нежине Черниговской области в четверг в результате обстрела оккупантами из "Ураганов" 2 человека погибли, 8 ранены.

Источник: мэр Нежина Александр Кодола в Facebook

Дословно: "Сегодня в 14:20 был разрушительный обстрел РСЗО "Ураган". Есть информация о 8 раненых и 2 погибших".

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Детали: Также в результате взрыва повреждено 40 метров теплотрассы, проводятся ремонтные работы. До конца дня тепло должно быть возвращено в дома, отметил мэр.

4 дома остаются без света. В 17 школе, 25 садике и амбулатории семейной медицины №6 в результате взрыва повреждены окна, соответствующие службы ликвидируют последствия чрезвычайной ситуации.

Темы: Черниговская областьвойна
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