Окупанти перебили газогін на Донеччині

Поблизу Світлодарська на Донеччині росіяни перебили газогін високого тиску.

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram

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Дослівно: "Щойно поблизу Світлодарська росіяни перебили газогін високого тиску. Як горить пошкоджений газогін, видно здалеку. Газовики невдовзі з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити".

Деталі: Кириленко повідомив, що незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Зруйновано котельню у школі та кілька будинків, вибило вікна у дитсадку.

А у четвер вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі.

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Незважаючи на постійні обстріли, в області працюють ремонтні бригади. Повністю відновлено електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського.

Тривають роботи у Луганському.

Без електрики та води залишається Миронівка, де поки що немає можливості розпочати ремонт.