Окупанти перебили газогін на Донеччині
Поблизу Світлодарська на Донеччині росіяни перебили газогін високого тиску.
Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "Щойно поблизу Світлодарська росіяни перебили газогін високого тиску. Як горить пошкоджений газогін, видно здалеку. Газовики невдовзі з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити".
Деталі: Кириленко повідомив, що незадовго до того російські війська завдали авіаудару по селу Рубці у Лиманській громаді. Зруйновано котельню у школі та кілька будинків, вибило вікна у дитсадку.
А у четвер вдень внаслідок обстрілу було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарчому приміщенні амбулаторії в Олександрополі.
Незважаючи на постійні обстріли, в області працюють ремонтні бригади. Повністю відновлено електропостачання до Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околицях, електрику повернули і до всього Новолуганського.
Тривають роботи у Луганському.
Без електрики та води залишається Миронівка, де поки що немає можливості розпочати ремонт.