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Оккупанты перебили газопровод в Донецкой области

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 21:22
пожар на газопроводе, скриншот видео

Вблизи Светлодарска в Донецкой области россияне перебили газопровод высокого давления.

Источник: глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в Telegram

Дословно: "Только что вблизи Светлодарска россияне перебили газопровод высокого давления. Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, как и как быстро удастся его восстановить".

Детали: Кириленко сообщил, что незадолго до того российские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской общине. Разрушена котельная в школе и несколько домов, выбило окна в детском саду.

А в четверг днем ​​в результате обстрела был поврежден забор одного дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.

Несмотря на постоянные обстрелы, в области работают ремонтные бригады. Полностью восстановлено электроснабжение в Светлодарске, Новоселовке и Александрополе. За исключением трех улиц в окрестностях, электричество вернули и всему Новолуганскому.

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Продолжаются работы в Луганском.

Без электричества и воды остается Мироновка, где пока нет возможности начать ремонт.

Темы: Донецкая областьвойна
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