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З початку війни росіяни розбомбили та обстріляли понад 280 навчальних закладів

Світлана КізіловаЧетвер, 10 березня 2022, 21:37

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що з початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів.

Джерело: міністр у Telegram, Кабінет міністрів у Twitter

Пряма мова: "15 день війни! За цей час понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів".

Деталі: Він повідомив, що міністерство розробило інтерактивну карту, де постійно оновлюватиметься інформація про кількість пошкоджених та зруйнованих навчальних закладів, а також втрати, завдані українським закладам освіти внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Теми: дітиосвітавійна
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