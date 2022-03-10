З початку війни росіяни розбомбили та обстріляли понад 280 навчальних закладів

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що з початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів.

Джерело: міністр у Telegram, Кабінет міністрів у Twitter

Пряма мова: "15 день війни! За цей час понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів".

Деталі: Він повідомив, що міністерство розробило інтерактивну карту, де постійно оновлюватиметься інформація про кількість пошкоджених та зруйнованих навчальних закладів, а також втрати, завдані українським закладам освіти внаслідок вторгнення Росії в Україну.