З початку війни росіяни розбомбили та обстріляли понад 280 навчальних закладів

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що з початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів.

Джерело: міністр у Telegram, Кабінет міністрів у Twitter

Пряма мова: "15 день війни! За цей час понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів".

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Деталі: Він повідомив, що міністерство розробило інтерактивну карту, де постійно оновлюватиметься інформація про кількість пошкоджених та зруйнованих навчальних закладів, а також втрати, завдані українським закладам освіти внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Міністерство освіти і науки України запускає інтерактивну мапу зруйнованих і пошкоджених закладів освіти

Детальніше: https://t.co/xiPcXeDFM3 — Кабмін України (@Kabmin_UA) March 10, 2022