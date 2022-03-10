З початку війни росіяни розбомбили та обстріляли понад 280 навчальних закладів
Четвер, 10 березня 2022, 20:37
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет розповів, що з початку війни понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів.
Джерело: міністр у Telegram, Кабінет міністрів у Twitter
Пряма мова: "15 день війни! За цей час понад 280 навчальних закладів пошкоджено або зруйновано від бомбардувань та обстрілів".
Реклама:
Деталі: Він повідомив, що міністерство розробило інтерактивну карту, де постійно оновлюватиметься інформація про кількість пошкоджених та зруйнованих навчальних закладів, а також втрати, завдані українським закладам освіти внаслідок вторгнення Росії в Україну.
Міністерство освіти і науки України запускає інтерактивну мапу зруйнованих і пошкоджених закладів освіти— Кабмін України (@Kabmin_UA) March 10, 2022
Детальніше: https://t.co/xiPcXeDFM3
ВІДЕО ДНЯ