С начала войны россияне разбомбили или обстреляли более 280 учебных заведений
Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что с начала войны более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов.
Источник: министр в Telegram, Кабинет министров в Twitter
https://www.kmu.gov.ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zapuskaye-interaktivnu-mapu-zrujnovanih-i-poshkodzhenih-zakladiv-osviti
Прямая речь: "15-й день войны! За это время более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов".
Детали: Он сообщил, что министерство разработало интерактивную карту, где будет постоянно обновляться информация о количестве поврежденных и разрушенных учебных заведений, а также потери, причиненные украинским учреждениям образования вследствие вторжения России в Украину.
Міністерство освіти і науки України запускає інтерактивну мапу зруйнованих і пошкоджених закладів освіти
Детальніше: https://t.co/xiPcXeDFM3— Кабмін України (@Kabmin_UA) March 10, 2022ВИДЕО ДНЯ