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С начала войны россияне разбомбили или обстреляли более 280 учебных заведений

Светлана КизиловаЧетверг, 10 марта 2022, 21:37

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что с начала войны более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов.

Источник: министр в Telegram, Кабинет министров в Twitter

https://www.kmu.gov.ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zapuskaye-interaktivnu-mapu-zrujnovanih-i-poshkodzhenih-zakladiv-osviti

Прямая речь: "15-й день войны! За это время более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов".

Детали: Он сообщил, что министерство разработало интерактивную карту, где будет постоянно обновляться информация о количестве поврежденных и разрушенных учебных заведений, а также потери, причиненные украинским учреждениям образования вследствие вторжения России в Украину.

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Темы: детиобразованиевойна
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