Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

С начала войны россияне разбомбили или обстреляли более 280 учебных заведений

Светлана КизиловаЧетверг, 10 марта 2022, 20:37

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что с начала войны более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов.

Источник: министр в Telegram, Кабинет министров в Twitter

https://www.kmu.gov.ua/news/ministerstvo-osviti-i-nauki-ukrayini-zapuskaye-interaktivnu-mapu-zrujnovanih-i-poshkodzhenih-zakladiv-osviti

Реклама:

Прямая речь: "15-й день войны! За это время более 280 учебных заведений повреждены или разрушены от бомбардировок и обстрелов".

Детали: Он сообщил, что министерство разработало интерактивную карту, где будет постоянно обновляться информация о количестве поврежденных и разрушенных учебных заведений, а также потери, причиненные украинским учреждениям образования вследствие вторжения России в Украину.

Темы: детиобразованиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
дети
Почти 1500 человек уже эвакуировали из Купянского района
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: