В Україні успішно діють логістичні хаби для розподілу гумдопомоги

Україна отримує гумдопомогу від інших держав. За 9 днів березня ввезено понад 36 тисячі тонн, і її розподілом займаються логістичні хаби.

Джерело: заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram

Деталі: За словами Тимошенка, Доставлено гуманітарний вантаж в міста Енергодар та Ізюм.

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Заступник голови ОП поінформував, що Україна отримує гуманітарну допомогу від інших держав, так, за 9 днів березня ввезено понад 36 тис. тонн гумдопомоги.

За добу 9 березня на митниці оформили близько 5 тисяч тонн вантажів, а логістичні гуманітарні хаби по всій країні якнайшвидше доправляють вантажі в області, де ведуться активні бойові дії.

Зокрема, залізницею за перші дні березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів.

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Також Тимошенко розказав і про евакуацію – 10 березня спільними зусиллями евакуювали понад 38 тисяч людей, з них 16 тисяч з Київської області, 22 тисячі з Сумської області, та 2 тисячі з Ізюму на Харківщині.