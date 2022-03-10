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В Украине успешно действуют логистические хабы для распределения гумпомощи

Светлана КизиловаЧетверг, 10 марта 2022, 21:29

Украина получает гуманную помощь от других государств, за 9 дней марта ввезено более 36 тысяч тонн, ее распределением занимаются логистические хабы.

Источник: заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram

Детали: По словам Тимошенко, доставлены гуманитарные грузы в города Энергодар и Изюм.

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Замглавы ОП проинформировал, что Украина получает гуманитарную помощь от других государств, так, за 9 дней марта ввезено более 36 тыс. тонн гумпомощи.

За сутки 9 марта на таможне оформили около 5 тысяч тонн грузов, а логистические гуманитарные хабы по всей стране как можно быстрее доставляют грузы в области, где ведутся активные боевые действия.

В частности, по железной дороге за первые дни марта отправлено более 12 тысяч тонн грузов.

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Также Тимошенко рассказал и об эвакуации – 10 марта совместными усилиями эвакуировали более 38 тысяч человек, из них 16 тысяч из Киевской области, 22 тысячи из Сумской области и 2 тысячи из Изюма на Харьковщине.

Темы: гуманитаркавойна
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