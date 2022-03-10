Окупанти вбили колишнього секретаря міськради Броварів

Росіяни вбили колишнього секретаря та депутата Броварської міської ради Олексія Здоровця.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook

Дослівно: "Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні".

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Деталі: За словами мера, Здоровець загинув в окупованій Новій Богданівці (Броварський район), де жив з дружиною та маленьким сином.