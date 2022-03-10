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Окупанти вбили колишнього секретаря міськради Броварів

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 22:38
Олексій Здоровець, фото з Facebook Сапожка

Росіяни вбили колишнього секретаря та депутата Броварської міської ради Олексія Здоровця.

Джерело: мер Броварів Ігор Сапожко у Facebook

Дослівно: "Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні".

Деталі: За словами мера, Здоровець загинув в окупованій Новій Богданівці (Броварський район), де жив з дружиною та маленьким сином.

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Теми: БроваривійнаРосія
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