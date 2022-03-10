Оккупанты убили бывшего секретаря горсовета Броваров

Русские убили бывшего секретаря и депутата Броварского городского совета Алексея Здоровца.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook

Дословно: "Трагическая весть о гибели от рук извергов-агрессоров бывшего секретаря Броварского городского совета и депутата БГС 7-го созыва (ВО "Свобода") Алексея Здоровца поступила сегодня".

Реклама:

Детали: По словам мэра, Здоровец погиб в оккупированной Новой Богдановке (Броварской район), где жил с женой и маленьким сыном.