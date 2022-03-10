Україна запустила телепроєкт FREEДОМ – мовитиме російською

Українські медіа розширюють мовлення російською мовою.

Джерело: міністр інформаційної політики України Олександр Ткаченко у Telegram

Деталі: За словами міністра, українські медіагрупи розширюють мовлення російською мовою та запускають спільний телевізійний проєкт FREEДОМ.

Ефір стартував у четвер, 10 березня, о 21:00 за київським часом. Мовлення відбуватиметься у режимі 24/7.

Проєкт доступний на каналі "UATV" на супутнику, у мережах IPTV, а також на YouTube тут.

Пряма мова: "Війна йде не лише у повітрі та на землі, війна йде в інформаційному просторі. Для того, щоб їй протиставити правду, сьогодні за підтримки президента України Володимира Зеленського, Мінкульту, та Національного телебачення і радіомовлення ми розпочинаємо новий телевізійний проєкт на канаті UATV під назвою FREEДОМ.

У проєкті беруть участь група StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media Group, Медіа Група Україна, Мультимедійна платформа іномовлення України.

24 години на добу, 7 днів на тиждень на каналі ви зможете дізнатися правду про те, що відбувається в Україні та навколо неї.

У проєкті братимуть участь провідні українські журналісти і ті російські журналісти, яким не знайшлося місця для нормальної чесної роботи у своїй власній країні".