Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина запустила телепроект FREEДОМ – будет вещать на русском

Четверг, 10 марта 2022, 23:05
скрин

Украинские медиа расширяют вещание на русском языке

Источник: министр информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram

Детали: По словам министра, украинские медиагруппы расширяют вещание на русском языке и запускают совместный телевизионный проект FREEДОМ.

Эфир стартовал в четверг, 10 марта, в 21:00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7.

Проект доступен на канале "UATV" на спутнике, в сетях IPTV, а также на YouTube тут.

Прямая речь: "Война идет не только в воздухе и на земле, война идет в информационном пространстве. Для того, чтобы ей противопоставить правду, сегодня при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, Минкульта, и Национального телевидения и радиовещания мы начинаем новый телевизионный проект на канате UATV под названием  FREEДОМ.

В проекте принимают участие группа StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media Group, Медиа Группа Украина, Мультимедийная платформа иновещания Украины.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

24 часа в сутки, 7 дней в неделю на канале вы сможете узнать правду о том, что происходит в Украине, и вокруг нее.

В проекте будут принимать участие ведущие украинские журналисты, и те российские журналисты, которым не нашлось места для нормальной честной работы в своей собственной стране".  

powered by lun.ua
Главное сегодня

США предоставят Украине беспилотники, которыми обладают только две страны

Возле театра в Мариуполе были надписи "Дети" для пилотов авиации

Волонтеры сообщают, что украинского парамедика "Тайру" взяли в плен

видео"Азов" показал видео охоты на танки РФ в Мариуполе

США предоставляют Украине системы ПВО по просьбе Зеленского

Русские войска снова обстреляли Киев: попали в частные дома

Все новости...
Последние новости
04:05
Россияне поразили ракетами три судна Панамы в Черном море
03:58
Оккупанты могут прикрываться журналистскими удостоверениями – ЦПД
03:04
В Ахтырском районе на Сумщине ВСУ "выбили артиллерийские позиции" врага – глава ОГА
02:43
"Вы просили, он вернулся": Netflix начал транслировать "Слугу народа" в США
02:36
График эвакуационных поездов на 17 марта
02:15
Люди под выстрелами орудий и разрывами "Градов" покидали Мариуполь – мэр
02:06
В Минобороны Британии объяснили, почему удары авиации РФ настолько неточные
01:56
Канада закрывает свое небо для самолетов из Беларуси
01:33
США будут платить за информацию об активах российских олигархов
01:26
Зеленский: Российская авиация целенаправленно сбросила бомбу на драмтеатр в Мариуполе
Все новости...