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Украина запустила телепроект FREEДОМ – будет вещать на русском

Четверг, 10 марта 2022, 22:05
Украина запустила телепроект FREEДОМ – будет вещать на русском
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Украинские медиа расширяют вещание на русском языке

Источник: министр информационной политики Украины Александр Ткаченко в Telegram

Детали: По словам министра, украинские медиагруппы расширяют вещание на русском языке и запускают совместный телевизионный проект FREEДОМ.

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Эфир стартовал в четверг, 10 марта, в 21:00 по киевскому времени. Вещание будет происходить в режиме 24/7.

Проект доступен на канале "UATV" на спутнике, в сетях IPTV, а также на YouTube тут.

Прямая речь: "Война идет не только в воздухе и на земле, война идет в информационном пространстве. Для того, чтобы ей противопоставить правду, сегодня при поддержке президента Украины Владимира Зеленского, Минкульта, и Национального телевидения и радиовещания мы начинаем новый телевизионный проект на канате UATV под названием  FREEДОМ.

ВИДЕО ДНЯ

В проекте принимают участие группа StarLightMedia, 1+1 Media, Inter Media Group, Медиа Группа Украина, Мультимедийная платформа иновещания Украины.

24 часа в сутки, 7 дней в неделю на канале вы сможете узнать правду о том, что происходит в Украине, и вокруг нее.

В проекте будут принимать участие ведущие украинские журналисты, и те российские журналисты, которым не нашлось места для нормальной честной работы в своей собственной стране".  

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