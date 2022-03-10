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Twitter видалив дописи російського посольства про авіаудар по лікарні в Маріуполі

"Європейська правда"Четвер, 10 березня 2022, 22:09
Twitter видалив дописи російського посольства про авіаудар по лікарні в Маріуполі
LightRocket via Getty Images

Соціальна мережа Twitter видалила дописи посольства Росії у Великій Британії про авіаудар по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі за порушення правил щодо заперечення насильницьких подій.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

У середу в результаті авіаудару по пологовому будинку та дитячій лікарні в місті загинули троє людей, серед яких одна дитина

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"Ми вжили заходів щодо твітів, оскільки вони порушували правила Twitter, зокрема нашу політику щодо ненависницької та образливої ​​поведінки, пов’язаних із запереченням насильницьких подій", – сказав представник Twitter.

В одному з твітів російське посольство опублікувало зображення з червоним написом "фейк" і заявило, що пологовий будинок не функціонував і використовується українськими збройними силами.

Як відомо, Росія після вторгнення в Україну заблокувала на своїй території іноземні соцмережі, в тому числі Twitter і Facebook.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 10 березня на пресконференції глава МЗС країни-окупанта Сєргєй Лавров зробив низку заяв. Серед іншого, він підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок в Маріуполі.

Теми: соцмережіРосіяМаріуполь
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