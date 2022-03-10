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Twitter удалил сообщения российского посольства об авиаударе по больнице в Мариуполе

"Европейская правда"Четверг, 10 марта 2022, 22:09
Twitter удалил сообщения российского посольства об авиаударе по больнице в Мариуполе
LightRocket via Getty Images

Социальная сеть Twitter удалила сообщения посольства России в Великобритании об авиаударе по детской больнице и роддоме в Мариуполе за нарушение правил об отрицании насильственных событий.

Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".

В среду в результате авиаудара по роддому и детской больнице в городе погибли три человека, среди которых один ребенок.

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"Мы приняли меры относительно твитов, поскольку они нарушали правила Twitter, в частности нашу политику по поводу ненавистного и оскорбительного поведения, связанных с отрицанием насильственных событий", – сказал представитель Twitter.

В одном из твитов российское посольство опубликовало изображение с красной надписью "фейк" и заявило, что роддом не функционировал и используется украинскими вооруженными силами.

Как известно, Россия после вторжения в Украину заблокировала на своей территории иностранные соцсети, в том числе Twitter и Facebook.

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Напомним, 10 марта на пресс-конференции глава МИД страны-оккупанта Сергей Лавров сделал ряд заявлений. Среди прочего, он подтвердил, что Россия сознательно разбомбила роддом в Мариуполе.

Темы: соцсетиРосcияМариуполь
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