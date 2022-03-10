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Білоруські ЗМІ пишуть про падіння літака неподалік кордону з Україною

Четвер, 10 березня 2022, 22:45

Декілька білоруських ЗМІ у четвер увечері повідомляють про можливе падіння військового літака у прикордонному з Україною місті Лунинець.

Джерело: Наша Ніва, motolko.help

Дослівно: "Редакції motolko.help надходить інформація, що сьогодні в районі 21:00 мешканці Лунинця (Брестська область) чули сильний вибух та бачили яскравий спалах.

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Очевидці повідомляють, що внаслідок вибуху у мешканців тремтіли вікна, у деяких будинках від сили вибуху вилітали шибки. Повідомляють про прибуття вертольотів та пожежників, а також велику кількість білоруських та російських військових. Також у селі Дребськ (Лунинецький район) було чути два хлопка, після яких почалася заграва, як при лісовій пожежі".

Водночас, співрозмовники "Нашої Ніви" розповіли про наявність інформації про те, що нібито "впав російський літак, який був підбитий українцями і намагався дотягнути до Лунинецького аеродрому".

 

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Теми: БілорусьавіавійнаРосія
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