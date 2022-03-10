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Беларусские СМИ пишут о падении самолета неподалеку границы с Украиной

Четверг, 10 марта 2022, 23:45

Несколько белларуских СМИ в четверг вечером сообщают о возможном падении военного самолета в приграничном с Украиной городе Лунинец.

Источник: Наша Ніва, motolko.help

Дословно: "Редакции motolko.help поступает информация, что сегодня в районе 21:00 жители Лунинца (Брестская область) слышали сильный взрыв и видели яркую вспышку.

Очевидцы сообщают, что в результате взрыва у жителей тряслись окна, в некоторых домах от силы взрыва вылетали стекла. Сообщают о прибытии вертолетов и пожарных, а также большого количества беларусских и российских военных. Также в деревне Дребск (Лунинецкий район) были слышны два хлопка, после которых началось зарево, как при лесном пожаре".

В то же время собеседники "Нашай Нівы" рассказали о наличии информации о том, что якобы "упал российский самолет, который был подбит украинцами и пытался дотянуть до Лунинецкого аэродрома".

 

Темы: БеларусьавиавойнаРосcия
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