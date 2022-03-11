У Києві на блокпосту застрелили колишнього посадовця СБУ
П'ятниця, 11 березня 2022, 00:03
На блокпосту в Дарницькому районі Києва було вбито колишнього заступника начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області Дмитра Дем'яненка.
Джерело: джерела "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: За словами джерела, Дем'яненко не зупинився на блокпосту і відкрив вогонь по поліцейському, після цього був розстріляний.
Застрелили Дем'яненка бійці полку поліції особливого призначення "Миротворець".
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