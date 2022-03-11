В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ

На блокпосту в Дарницком районе Киева был убит бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, Демьяненко не остановился на блокпосту и открыл огонь по полицейскому, после чего был расстрелян.

Застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".