В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ
Четверг, 10 марта 2022, 23:03
На блокпосту в Дарницком районе Киева был убит бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.
Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах
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Детали: По словам источника, Демьяненко не остановился на блокпосту и открыл огонь по полицейскому, после чего был расстрелян.
Застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".