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В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ

"Украинская правда"Пятница, 11 марта 2022, 00:03
скриншот видео

На блокпосту в Дарницком районе Киева был убит бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: По словам источника, Демьяненко не остановился на блокпосту и открыл огонь по полицейскому, после чего был расстрелян.

Застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".

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Темы: КиевСБУ
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