Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ

"Украинская правда"Четверг, 10 марта 2022, 23:03
В Киеве на блокпосту застрелили бывшего чиновника СБУ
скриншот видео

На блокпосту в Дарницком районе Киева был убит бывший заместитель начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Дмитрий Демьяненко.

Источник: источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Реклама:

Детали: По словам источника, Демьяненко не остановился на блокпосту и открыл огонь по полицейскому, после чего был расстрелян.

Застрелили Демьяненко бойцы полка полиции особого назначения "Миротворец".

Темы: КиевСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Киев
Жара в Киеве бьет рекорды второй день подряд
В Киеве прохожие нашли на улице две гранаты
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: