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Зеленський присвоїв захисникам звання Героя України і бригадного генерала

Катерина ТищенкоЧетвер, 10 березня 2022, 23:25
Зеленський присвоїв захисникам звання Героя України і бригадного генерала
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 13 українським військовим, а також 4 військовим – звання бригадного генерала.

Джерело: звернення президента

Деталі: Нові Герої України:

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  • Підполковник Літун Андрій Миколайович. Посмертно. Загинув, прикриваючи українських військових і героїчно стримуючи наступ ворога.
  • Капітан Корпан Олександр Богданович. Посмертно. Врятував українських бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів падаючий літак від них.
  • Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович. Посмертно. У боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.
  • Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. Посмертно. Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.
  • Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович. Посмертно. За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок українських військових.
  • Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович. Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.
  • Полковник Хода Леонід Олексійович. За період війни під його командуванням було знищено більше 50 машин противника та значну кількість особового складу.
  • Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомель.
  • Підполковник Яковенко Олександр Олексійович. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.
  • Майор Бова Євгеній Петрович. За героїчну оборону Маріуполя і утримання позицій у постійних атаках ворога.
  • Капітан Боєчко Василь Васильович. За надзвичайну успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога.
  • Сержант Мороз Олег Романович. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.
  • Матрос Самофалов Валерій Михайлович. В одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвиноткрили ворога.

Також звання бригадного генерала присвоєно:

  • Нечаєву Олегу Олександровичу. За успішну оборону Київської області.
  • Ліщинському Владиславу Вацлавовичу. За надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.
  • Гуцолу Володимиру Володимировичу. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.
  • Демʼянчику Григорію Петровичу. За успішну організацію підготовки особового складу для українських військових підрозділів.

Крім того, Зеленський підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39-ти нацгвардійців, 31-го поліцейського (9 посмертно), 14-ти прикордонників (четверо посмертно), 23-х працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Теми: ЗеленськийнагородиЗбройні силивійна
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