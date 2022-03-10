Зеленський присвоїв захисникам звання Героя України і бригадного генерала

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України 13 українським військовим, а також 4 військовим – звання бригадного генерала.

Джерело: звернення президента

Деталі: Нові Герої України:

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Підполковник Літун Андрій Миколайович. Посмертно. Загинув, прикриваючи українських військових і героїчно стримуючи наступ ворога.

Капітан Корпан Олександр Богданович. Посмертно. Врятував українських бійців та цивільні житлові будинки, коли відвів падаючий літак від них.

Молодший лейтенант Блоха Юрій Ігорович. Посмертно. У боях в Миколаївській області героїчно захищав побратимів, рятуючи їхнє життя.

Старший сержант Івашко Андрій Олександрович. Посмертно. Під час ракетного обстрілу ціною власного життя особисто давав інформацію щодо дій ворога.

Молодший сержант Волков Євгеній Володимирович. Посмертно. За мужність і героїзм під час евакуації поранених в Донецькій області, за порятунок українських військових.

Генерал-майор Ніколюк Віктор Дмитрович. Уміло керував обороною на північно-східному напрямку, завдяки чому вдалося не допустити захоплення Чернігова.

Полковник Хода Леонід Олексійович. За період війни під його командуванням було знищено більше 50 машин противника та значну кількість особового складу.

Підполковник Пономаренко Вʼячеслав Анатолійович. Завдяки його діям було знищено значну кількість техніки та військових ворога у місті Гостомель.

Підполковник Яковенко Олександр Олексійович. Вивів свої підрозділи з-під артилерійського вогню ворога, завдяки чому зберіг особовий склад і продовжив успішно обороняти Донецьку область.

Майор Бова Євгеній Петрович. За героїчну оборону Маріуполя і утримання позицій у постійних атаках ворога.

Капітан Боєчко Василь Васильович. За надзвичайну успішну ліквідацію техніки і живої сили ворога.

Сержант Мороз Олег Романович. Завдяки його героїчним діям вдалося зупинити наступ ворога в Луганській області.

Матрос Самофалов Валерій Михайлович. В одному бою вперше в історії цієї війни збив одразу три гвиноткрили ворога.

Також звання бригадного генерала присвоєно:

Нечаєву Олегу Олександровичу. За успішну оборону Київської області.

Ліщинському Владиславу Вацлавовичу. За надзвичайно успішні дії проти ворога у Херсонській області.

Гуцолу Володимиру Володимировичу. За успішне знищення повітряного десанту ворога у Василькові.

Демʼянчику Григорію Петровичу. За успішну організацію підготовки особового складу для українських військових підрозділів.

Крім того, Зеленський підписав указ про нагородження орденами за особисту мужність 39-ти нацгвардійців, 31-го поліцейського (9 посмертно), 14-ти прикордонників (четверо посмертно), 23-х працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій.