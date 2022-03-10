Зеленский присвоил защитникам звания Героя Украины и бригадного генерала
Четверг, 10 марта 2022, 23:25
Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 13 украинским военным, а также 4 военным – звание бригадного генерала.
Источник: обращение президента
Детали: Новые Герои Украины:
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- Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая украинских военных и героически сдерживая наступление врага.
- Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас украинских бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел падающий самолет от них.
- Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.
- Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.
- Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение украинских военных.
- Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
- Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника и значительное количество личного состава.
- Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в городе Гостомель.
- Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.
- Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в неизменных атаках неприятеля.
- Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы врага.
- Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
- Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.
Также звание бригадного генерала присвоено:
- Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.
- Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.
- Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.
- Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для украинских военных подразделений.
Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (9 посмертно), 14 пограничников (четверо посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.