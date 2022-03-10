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Зеленский присвоил защитникам звания Героя Украины и бригадного генерала

Катерина ТищенкоЧетверг, 10 марта 2022, 23:25
Зеленский присвоил защитникам звания Героя Украины и бригадного генерала
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины 13 украинским военным, а также 4 военным – звание бригадного генерала.

Источник: обращение президента

Детали: Новые Герои Украины:

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  • Подполковник Литун Андрей Николаевич. Посмертно. Погиб, прикрывая украинских военных и героически сдерживая наступление врага.
  • Капитан Корпан Александр Богданович. Посмертно. Спас украинских бойцов и гражданские жилые дома, когда отвел падающий самолет от них.
  • Младший лейтенант Блоха Юрий Игоревич. Посмертно. В боях в Николаевской области героически защищал собратьев, спасая их жизнь.
  • Старший сержант Ивашко Андрей Александрович. Посмертно. Во время ракетных обстрелов ценой собственной жизни лично давал информацию о действиях врага.
  • Младший сержант Волков Евгений Владимирович. Посмертно. За мужество и героизм при эвакуации раненых в Донецкой области, за спасение украинских военных.
  • Генерал-майор Николюк Виктор Дмитриевич. Умело управлял обороной на северо-восточном направлении, благодаря чему удалось не допустить захвата Чернигова.
  • Полковник Хода Леонид Алексеевич. За период войны под его командованием было уничтожено более 50 машин противника и значительное количество личного состава.
  • Подполковник Пономаренко Вячеслав Анатольевич. Благодаря его действиям было уничтожено значительное количество техники и военных врага в городе Гостомель.
  • Подполковник Яковенко Александр Алексеевич. Вывел свои подразделения из-под артиллерийского огня врага, благодаря чему сохранил личный состав и продолжил успешно оборонять Донецкую область.
  • Майор Бова Евгений Петрович. За героическую оборону Мариуполя и удержание позиций в неизменных атаках неприятеля.
  • Капитан Боечко Василий Васильевич. За очень успешную ликвидацию техники и живой силы врага.
  • Сержант Мороз Олег Романович. Благодаря его героическим действиям удалось остановить наступление врага в Луганской области.
  • Матрос Самофалов Валерий Михайлович. В одном бою впервые в истории этой войны сбил сразу три вертолета врага.

Также звание бригадного генерала присвоено:

  • Нечаеву Олегу Александровичу. За успешную оборону в Киевской области.
  • Лещинскому Владиславу Вацлавовичу. За очень успешные действия против врага в Херсонской области.
  • Гуцолу Владимиру Владимировичу. За уничтожение воздушного десанта врага в Василькове.
  • Демьянчику Григорию Петровичу. За успешную организацию подготовки личного состава для украинских военных подразделений.

Кроме того, Зеленский подписал указ о награждении орденами за личное мужество 39 нацгвардейцев, 31 полицейского (9 посмертно), 14 пограничников (четверо посмертно), 23 работника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силывойна
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