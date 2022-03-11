Окупанти "мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про близько ста тисяч українців, а також про те, що "Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими".

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Одним з головних завдань для нас сьогодні була організація гуманітарних коридорів.

Суми, Тростянець, Краснопілля, Ірпінь, Буча, Гостомель, Ізюм. За цей день вже вдалося вивезти майже 40 тисяч людей. Дати їм нарешті безпеку. У Полтаві, Києві, Черкасах, Запоріжжі, Дніпрі, Львові.

Вдалося також і доправити гуманітарні вантажі. Сотні тон продовольства, медикаментів.

Ми робимо все, щоб врятувати наших людей у містах, які ворог хоче просто знищити. З урахуванням роботи гуманітарних коридорів у попередні два дні, ми вже евакуювали близько ста тисяч людей.

Але...

Маріуполь та Волноваха залишаються повністю заблокованими".

Деталі: Зеленський уточнив, що українська сторона зробила усе, що було потрібно для роботи гуманітарного коридору, а російські війська так і не припинили вогонь.

Зважаючи на це, Зеленський все ж "вирішив все одно направити колону вантажівок для Маріуполя. З їжею, водою, ліками".

Але окупанти розпочали танкову атаку саме там, де мав бути цей коридор, "коридор життя".

Зеленський наголосив: "Вони зробили це свідомо. Вони знали, ЩО зривають. Вони мають чіткий наказ тримати Маріуполь у заручниках, знущатися з нього. Постійно бомбардувати, обстрілювати".