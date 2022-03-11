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Оккупанты "имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним" – Зеленский

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 00:22
скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил около ста тысяч украинцев, а также о том, что "Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Одна из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров.

Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти около 40 тысяч человек. Дать им наконец-то безопасность. В Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове.

Удалось также и доставить гуманитарные грузы. Сотни тон продовольствия, медикаменты.

Мы делаем все, чтобы спасти людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить. С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч человек.

Но...

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Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными.

Детали: Зеленский уточнил, что украинская сторона сделала все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, а российские войска так и не прекратили огонь.

Учитывая это, Зеленский все же "решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарством".

Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор, "коридор жизни".

Зеленский подчеркнул: "Они сделали это сознательно. Они знали, что срывают. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, обстреливать".

Темы: Зеленскийвойна
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