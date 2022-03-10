Оккупанты "имеют четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил около ста тысяч украинцев, а также о том, что "Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Одна из главных задач для нас сегодня была организация гуманитарных коридоров.

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Сумы, Тростянец, Краснополье, Ирпень, Буча, Гостомель, Изюм. За этот день уже удалось вывезти около 40 тысяч человек. Дать им наконец-то безопасность. В Полтаве, Киеве, Черкассах, Запорожье, Днепре, Львове.

Удалось также и доставить гуманитарные грузы. Сотни тон продовольствия, медикаменты.

Мы делаем все, чтобы спасти людей в городах, которые враг хочет просто уничтожить. С учетом работы гуманитарных коридоров в предыдущие два дня мы уже эвакуировали около ста тысяч человек.

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Но...

Мариуполь и Волноваха остаются полностью заблокированными.

Детали: Зеленский уточнил, что украинская сторона сделала все, что требовалось для работы гуманитарного коридора, а российские войска так и не прекратили огонь.

Учитывая это, Зеленский все же "решил все равно направить колонну грузовиков для Мариуполя. С едой, водой, лекарством".

Но оккупанты начали танковую атаку именно там, где должен быть этот коридор, "коридор жизни".

Зеленский подчеркнул: "Они сделали это сознательно. Они знали, что срывают. У них есть четкий приказ держать Мариуполь в заложниках, издеваться над ним. Постоянно бомбить, обстреливать".