Зеленський про членство в ЄС: Це фінальний іспит для Європи

Народи Європи підтримують прагнення України вступити в ЄС, а політики мусять "підтянутись" за ними.

Джерело: звернення президента Володимира Зеленського.

Пряма мова: "В Європі тривають дискусії щодо майбутнього України в ЄС.

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Я вважаю, що наш народ, наша держава, наша армія зробили все, щоб нас хотіли там бачити. Серед рівних. Щоб нас туди запросили.

Це фінальний іспит – для Європи. Серед лідерів держав є ті, хто нас підтримує. А є й ті, хто підтримує тільки себе".

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Деталі: Зеленський заявив, що Україна відчуває позитивне ставляться до себе народів всіх країн Європи.

Цитата: "І це головне. Бо я точно знаю – якби саме люди вирішували щодо нашого членства в ЄС, вони би точно обрали народ України.

Сьогодні, коли я бачу підтримку народів кожної країни на площах столиць Європи, я знаю: український народ вже в Євросоюзі. Ну а політики... Я впевнений, що вони підлаштуються.

Бажано, швидше".