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Зеленский о членстве в ЕС: Это финальный экзамен для Европы

Пятница, 11 марта 2022, 00:26

Народы Европы поддерживают стремление Украины вступить в ЕС, а политики должны подтянуться за ними.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "В Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС.

Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили.

Это финальный экзамен – для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя".

Детали: Зеленский заявил, что Украина чувствует положительное отношение к себе народов всех стран Европы.

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Цитата: "И это главное. Потому что я точно знаю – если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины.

Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся.

Желательно, побыстрее".

Темы: ЗеленскийЕС
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