Зеленский о членстве в ЕС: Это финальный экзамен для Европы
Народы Европы поддерживают стремление Украины вступить в ЕС, а политики должны подтянуться за ними.
Источник: обращение президента Владимира Зеленского.
Прямая речь: "В Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС.
Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили.
Это финальный экзамен – для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя".
Детали: Зеленский заявил, что Украина чувствует положительное отношение к себе народов всех стран Европы.
Цитата: "И это главное. Потому что я точно знаю – если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины.
Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся.
Желательно, побыстрее".