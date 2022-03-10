Зеленский о членстве в ЕС: Это финальный экзамен для Европы

Народы Европы поддерживают стремление Украины вступить в ЕС, а политики должны подтянуться за ними.

Источник: обращение президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "В Европе продолжаются дискуссии по поводу будущего Украины в ЕС.

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Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия сделали все, чтобы нас хотели видеть там. Среди равных. Чтобы нас туда пригласили.

Это финальный экзамен – для Европы. Среди лидеров государств есть те, кто нас поддерживает. А есть и те, кто поддерживает только себя".

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Детали: Зеленский заявил, что Украина чувствует положительное отношение к себе народов всех стран Европы.

Цитата: "И это главное. Потому что я точно знаю – если бы именно люди решали наше членство в ЕС, они бы точно избрали народ Украины.

Сегодня, когда я вижу поддержку народов каждой страны на площадях столиц Европы, я знаю, что украинский народ уже в Евросоюзе. Ну, а политики... Я уверен, что они подстроятся.

Желательно, побыстрее".