Якби застосованих санкцій проти РФ було достатньо, то війни б уже не було – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що наразі у світі недостатньо тиснуть на Російську Федерацію, оскільки обстріли українських земель та війна продовжуються.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю DIE ZEIT

Пряма мова: "Якби застосованих санкцій було достатньо, то вторгнення вже б припинилось. Російську нафту і нафтопродукти все ще купують. Західні корпорації все ще залишаються на російському ринку, прикриваючись різними відмовками.

Так, є моральні компанії, які пішли, і ми вдячні їм за це. Але є гіганти бізнесу, які поки що вибирають криваві гроші. Потрібно бути моральними усім. І ще посилювати санкції проти Росії за це неспровоковане і жорстоке вторгнення, яке нагадує найгірші часи Другої світової війни".

Деталі: Зеленський вважає, що проти російського загарбника недостатньо санкцій щодо нафти, газу.

Пряма мова: "Якщо говорити про санкції, то це передусім нафта, нафтопродукти і газ. Порти світу мають бути закритими для російських кораблів. Вантажні компанії повинні зупинити відправлення і прийом вантажів з Росії та в Росію. Не повинно бути виключень для російських банків у відключенні від SWIFTу. Це конкретні речі, які можна зробити".

За словами президента, якщо не зробити їх зараз, то потім доведеться робити ще більше, щоб "врятувати від російського вторгнення країни Балтії, Польщу, Молдову, Грузію та усі інші країни – сусідів Росії".

Також, за словами Зеленського, дуже важливо, щоб західні країни визначилися, як створити гуманітарну безпольотну зону над Україною.

Президент додав, що українські партнери можуть надати Україні хоча б бойову авіацію та засоби протиракетної оборони, якими українці зможуть самостійно убезпечити небо.

Зеленський вважає, що Захід ще не створив для Путіна такого економічного тиску, щоб той міг відступити.

Крім того, президент вважає, що війни можна було б уникнути, якби Україні надали раніше більше озброєння для захисту. Зеленський стверджує, що у такому разі, РФ би не наважилися на вторгнення.

Пряма мова: "Ще місяці тому, коли вторгнення не було, всі бачили, що вторгнення можливе. Війська стояли на нашому кордоні. І я говорив: застосуйте проти Росії такі санкції, щоб у них і думки не було нападати. Цього не зробили.

Я говорив: дайте Україні таку підтримку, щоб ми знали, що наша безпека гарантована. Цього також ж не зробили.

Тепер ми маємо вторгнення. Дуже жорстоке... Вони убивають навіть біженців. Їхні ракети б’ють по житлових будинках, по університетах, по церквах. Це варварство. І так, ми отримуємо зброю. Але очевидно, що потребуємо більшого, оскільки варварство не зупиняється".