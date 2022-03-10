Если бы примененных санкций против РФ было достаточно, то войны уже не было – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что в настоящее время в мире недостаточно давят на Российскую Федерацию, поскольку обстрелы украинских земель и война продолжаются.

Источник: Зеленский в интервью DIE ZEIT

Прямая речь: "Если бы примененных санкций было достаточно, то вторжение уже прекратилось бы. Российскую нефть и нефтепродукты все еще покупают. Западные корпорации все еще остаются на российском рынке, прикрываясь разными отговорками.

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Да, есть ушедшие моральные компании, и мы благодарны им за это. Но есть гиганты бизнеса, пока выбирающие кровавые деньги. Нужно быть нравственными всем. И еще усиливать санкции против России за это неспровоцированное и жестокое вторжение, напоминающее худшие времена Второй мировой войны".

Детали: Зеленский считает, что против российского захватчика недостаточно санкций относительно покупки нефти, газа.

Прямая речь: "Если говорить о санкциях, то это прежде всего нефть, нефтепродукты и газ. Порты мира должны быть закрыты для российских кораблей. Грузовые компаний должны остановить отправку и прием грузов из России и в Россию. Не должно быть исключений для российских банков в отключении от SWIFT. Это конкретные вещи, которые можно сделать".

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По словам президента, если не сделать их сейчас, то потом придется делать еще больше, чтобы "спасти от российского вторжения страны Балтии, Польшу, Молдову, Грузию и все другие страны – соседей России".

Также, по словам Зеленского, очень важно, чтобы западные страны определились с тем, как создать гуманитарную бесполетную зону над Украиной.

Президент добавил, что украинские партнеры могут предоставить Украине хотя бы боевую авиацию и средства противоракетной обороны, которыми украинцы смогут самостоятельно обезопасить небо.

Зеленский считает, что Запад еще не создал для Путина такого экономического давления, чтобы он мог отступить.

Кроме того, президент считает, что войны можно было бы избежать, если бы Украине предоставили раньше больше вооружения для защиты. Зеленский утверждает, что в таком случае в РФ бы не отважились на вторжение.

Прямая речь: "Еще месяцы назад, когда вторжения не было, все видели, что вторжение возможно. Войска стояли на нашей границе. И я говорил: примените против России такие санкции, чтобы у них и мысли не было нападать. Этого не сделали.

Я говорил: дайте Украине такую ​​поддержку, чтобы мы знали, что наша безопасность гарантирована. Этого тоже не сделали.

Теперь мы имеем вторжение. Очень жестоко... Они убивают даже беженцев. Их ракеты бьют по жилым домам, по университетам, по церквям. Это варварство. И да, мы получаем оружие. Но очевидно, что нуждаемся в большем, поскольку варварство не останавливается".