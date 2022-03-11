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Ворог був зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова – Міноборони

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 00:47
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Міноборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 10 березня, зокрема про ворожі спроби прорвати оборону Чернігова.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Протягом 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ".

"Російські окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати".

"Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці".

Деталі: На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

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На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці України та заставили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

Теми: війнаМіноборониЗбройні сили
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