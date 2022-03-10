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Ворог був зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова – Міноборони

Ольга Глущенко Четвер, 10 березня 2022, 23:47
Ворог був зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова – Міноборони
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Міноборони повідомляє про ситуацію щодо російського вторгнення станом на 10 березня, зокрема про ворожі спроби прорвати оборону Чернігова.

Джерело: Міноборони

Дослівно: "Протягом 10 березня окупанти намагалися закріпитися на захоплених рубежах, здійснювали перегрупування військ, відновлювали боєздатність, поповнювали запаси ракет, боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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У зв’язку зі значними втратами особового складу та зниження темпів наступу противник продовжує формування резерву на території РФ".

"Російські окупанти зупинені, деморалізовані та несуть значні втрати".

"Збройні Сили України, у тісній взаємодії з іншими складовим сил оборони, чинять шалений опір російським інтервентам, завдаючи йому значних втрат у живій сили та військовій техніці".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: На Поліському напрямку противник намагається прорвати оборону захисників України в районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Жовтневе, Андріївка, Копилів, Мотижин, Бузова, Гореничі, Буча, Демидів та блокувати Київ.

На Сіверському напрямку противник зупинений при спробі прорвати оборону Чернігова. Не виключається подальше переміщення противника у напрямку Броварів зі сходу.

На Харківському напрямку противник продовжує безуспішні спроби блокування міста з півночі. До ведення бойових дій в районі Харкова залучені стрілецькі полки, сформовані за рахунок російських резервістів.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти зосереджують зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєвєродонецьк.

На Південнобузському напрямку окупанти намагалися закріпитися на досягнутих рубежах, встановити контроль над містом Миколаїв та розвинути наступ в напрямках на Запоріжжя і Кривий Ріг.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах погодні умови були на боці України та заставили кораблі окупантів повернутися до військово-морських баз і пунктів базування.

Теми: війнаМіноборониЗбройні сили
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