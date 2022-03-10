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Враг был остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова – Минобороны

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 марта 2022, 23:47
Враг был остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова – Минобороны
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Минобороны сообщает о ситуации с российским вторжением по состоянию на 10 марта, в частности о вражеских попытках прорвать оборону Чернигова.

Источник: Минобороны

Дословно: "В течение 10 марта оккупанты пытались закрепиться на захваченных рубежах, осуществляли перегруппировку войск, восстанавливали боеспособность, пополняли запасы ракет, боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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В связи со значительными потерями личного состава и снижением темпов наступления противник продолжает формирование резерва на территории РФ".

"Российские оккупанты остановлены, деморализованы и несут значительные потери".

"Вооруженные Силы Украины, в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны, оказывают яростное сопротивление российским интервентам, нанося ему значительные потери в живой силе и военной технике".

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Детали: На Полесском направлении противник пытается прорвать оборону защитников Украины в районах населенных пунктов Полесское, Кухари, Жовтневое, Андреевка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча, Демидов и блокировать Киев.

На Северском направлении противник остановлен при попытке прорвать оборону Чернигова. Не исключается дальнейшее перемещение противника в направлении Броваров с востока.

На Харьковском направлении противник продолжает безуспешные попытки блокировки города с севера. К ведению боевых действий в районе Харькова привлечены стрелковые полки, сформированные за счет российских резервистов.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты сосредоточивают усилия на захвате украинских городов Мариуполь и Северодонецк.

На Южнобузском направлении оккупанты пытались закрепиться на достигнутых рубежах, установить контроль над городом Николаев и развить наступление в направлениях на Запорожье и Кривой Рог.

В Черноморской и Азовской операционных зонах погодные условия были на стороне Украины и заставили корабли оккупантов вернуться в военно-морские базы и пункты базирования.

Темы: войнаМинобороныВооруженные силы
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