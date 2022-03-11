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Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею снаряди російських "Смерчів" і "Градів"

П'ятниця, 11 березня 2022, 01:15

Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО в TG

Деталі: Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:

  • головні частини ракет "Точка-У;
  • реактивні снаряди РСЗВ "Град";
  • реактивні снаряди "Смерч";
  • квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

Зазначається, що умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численими жертвами. Також є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати.

ЦПД констатує, що білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування Білоруссю військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.

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Теми: БілорусьРосіявійна
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