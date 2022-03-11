Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею снаряди російських "Смерчів" і "Градів"
Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети.
Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО в TG
Деталі: Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:
- головні частини ракет "Точка-У;
- реактивні снаряди РСЗВ "Град";
- реактивні снаряди "Смерч";
- квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.
Зазначається, що умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численими жертвами. Також є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати.
ЦПД констатує, що білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування Білоруссю військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.
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