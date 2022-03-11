Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею снаряди російських "Смерчів" і "Градів"

Білорусь дозволила перевозити своєю залізницею російські ракети.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО в TG

Деталі: Зокрема, в напіввідкритих вагонах без відповідного маркування перевозяться:

головні частини ракет "Точка-У;

реактивні снаряди РСЗВ "Град";

реактивні снаряди "Смерч";

квазібалістичні та крилаті ракети для "Іскандерів" тощо.

Зазначається, що умови перевезення не відповідають жодним правилам безпеки. Це загрожує вибухами з численими жертвами. Також є реальна загроза "рейкової війни" на залізничній інфраструктурі з боку білоруських патріотів, опозиційних чинній владі. В цих умовах працівники локомотивних бригад масово відмовляються працювати.

ЦПД констатує, що білоруське суспільство повинно вимагати від влади заборони пересування Білоруссю військових ешелонів з технікою. Ті, хто перевозять російські боєприпаси, також стають учасниками злочину.