Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой снаряды российских "Смерчей" и "Градов"
Беларусь разрешила перевозить по своей железной дороге российские ракеты.
Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО в TG
Детали: В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:
- главные части ракет "Точка-У;
- реактивные снаряды РСЗО "Град";
- реактивные снаряды "Смерч";
- квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.
Отмечается, что условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами. Также есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующим властям. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.
ЦПД констатирует, что белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение Беларусью военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления.