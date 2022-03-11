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Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой снаряды российских "Смерчей" и "Градов"

Пятница, 11 марта 2022, 01:15

Беларусь разрешила перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО в TG

Детали: В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

  • главные части ракет "Точка-У;
  • реактивные снаряды РСЗО "Град";
  • реактивные снаряды "Смерч";
  • квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.

Отмечается, что условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами. Также есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующим властям. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.

ЦПД констатирует, что белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение Беларусью военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления.

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Темы: БеларусьРосcиявойна
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