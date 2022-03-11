Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Беларусь разрешила перевозить своей железной дорогой снаряды российских "Смерчей" и "Градов"

Пятница, 11 марта 2022, 00:15

Беларусь разрешила перевозить по своей железной дороге российские ракеты.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО в TG

Детали: В частности, в полуоткрытых вагонах без соответствующей маркировки перевозятся:

Реклама:
  • главные части ракет "Точка-У;
  • реактивные снаряды РСЗО "Град";
  • реактивные снаряды "Смерч";
  • квазибаллистические и крылатые ракеты для "Искандеров" и т.д.

Отмечается, что условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами. Также есть реальная угроза "рельсовой войны" на железнодорожной инфраструктуре со стороны белорусских патриотов, оппозиционных действующим властям. В этих условиях работники локомотивных бригад массово отказываются работать.

ЦПД констатирует, что белорусское общество должно требовать от властей запрета на передвижение Беларусью военных эшелонов с техникой. Перевозящие российские боеприпасы также становятся участниками преступления.

Темы: БеларусьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Беларусь
Россия в августе вывела почти всю свою авиацию из Беларуси – СМИ
Больше половины лагеря "ЧВК Вагнер" в Беларуси уже демонтировали
British American Tobacco продала бизнес в РФ и Беларуси местному менеджменту
Последние новости
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
Все новости...
Реклама: