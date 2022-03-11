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Окупанти авіаударом пошкодили дослідницьку ядерну установку в Харкові

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 00:47
Окупанти авіаударом пошкодили дослідницьку ядерну установку в Харкові
Фото: Facebook Харківського фізико-технічного інституту

Ввечері 10 березня окупанти обстріляли район П'ятихатки, де розташований Харківський фізико-технічний інститут, і знеструмили дослідницьку ядерну підкритичну установку (ЯПУ) "Джерело нейтронів".

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України у Facebook

Дослівно: "В черговий раз Російська федерація здійснила акт ядерного тероризму".

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"У даний час інформація про наслідки ушкоджень уточнюється персоналом ЯПУ "Джерело нейтронів".

Деталі: За наявними даними, ЯПУ "Джерело нейтронів" повністю знеструмлена, є поверхневі пошкодження будівлі.

Теми: Харківвійнанаука
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