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Оккупанты авиаударом повредили исследовательскую ядерную установку в Харькове

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 00:47
Оккупанты авиаударом повредили исследовательскую ядерную установку в Харькове
Фото: Facebook Харьковского физико-технического института

Вечером 10 марта оккупанты обстреляли район Пятихатки, где расположен Харьковский физико-технический институт, и обесточили исследовательскую ядерную подкритическую установку (ЯПУ) "Источник нейтронов".

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины в Facebook

Дословно: "В очередной раз Российская федерация совершила акт ядерного терроризма".

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"В настоящее время информация о последствиях повреждений уточняется персоналом ЯПУ "Источник нейтронов".

Детали: По имеющимся данным, ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, есть поверхностные повреждения здания.

Темы: Харьковвойнанаука
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