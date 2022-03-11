Facebook дозволить українцям бажати смерті Путіну - Reuters

Користувачам Facebook та Instagram в Україні та деяких інших країнах дозволять закликати до насильства проти російських солдатів у контексті вторгнення в Україну, а також до смерті президента Росії Володимира Путіна або самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Джерело: внутрішні електронні листи платформи Meta, переглянуті Reuters

Деталі: Відтак, Meta дозволяє агресивні висловлювання, коли вони націлені на російських солдатів, крім військовополонених, або націлені на росіян там, де ясно, що контекст — це вторгнення Росії до України.

Згідно з одним електронним листом, тимчасові зміни політики поширюються на Вірменію, Азербайджан, Естонію, Грузію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Росію, Словаччину та Україну.

Соціальна мережа також тимчасово дозволяє деякі повідомлення, які закликають до смерті Путіна або Лукашенка, у країнах, що включають Росію, Україну та Польщу. Уточнюється, що заклики до смерті лідерів будуть дозволені, якщо вони не містять інших цілей або не містять даних про місце і метод.

Дослівно Meta: "В результаті російського вторгнення в Україну ми тимчасово зробили поправку на форми політичного вираження, які зазвичай порушують наші правила, такі як агресивні висловлювання, такі як смерть російським окупантам. Ми, як і раніше, не допустимо закликів до насильства проти російських громадян, які заслуговують на довіру".