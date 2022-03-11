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Facebook разрешит украинцам желать смерти Путину - Reuters

Анастасия КалатурПятница, 11 марта 2022, 01:37
ФОТО: GETTY

Пользователям Facebook и Instagram в Украине и некоторых других странах разрешат призвать к насилию против российских солдат в контексте вторжения в Украину, а также к смерти президента России Владимира Путина или самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: внутренние электронные письма платформы Meta, просмотренные Reuters

Детали: Следовательно, Meta разрешает агрессивные высказывания, когда они нацелены на российских солдат, кроме военнопленных, или нацелены на россиян там, где ясно, что контекст - это вторжение России в Украину.

Согласно одному электронному письму, временные изменения политики распространяются на Армению, Азербайджан, Эстонию, Грузию, Венгрию, Латвию, Литву, Польшу, Румынию, Россию, Словакию и Украину.

Социальная сеть также временно разрешает некоторые сообщения, призывающие к смерти Путина или Лукашенко, в странах, включающих Россию, Украину и Польшу. Уточняется, что призывы к смерти лидеров будут разрешены, если они не содержат других целей или не содержат данных о месте и методе.

Дословно Meta: "В результате российского вторжения в Украину мы временно сделали поправку на формы политического выражения, обычно нарушающие наши правила, такие как агрессивные высказывания, такие как смерть российским оккупантам. Мы по-прежнему не допустим призывов к насилию против российских граждан, которые заслуживают доверия".

Темы: соцсетиРосcиявойна
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