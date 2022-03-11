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Графік евакуаційних потягів на 11 березня

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 01:17
Графік евакуаційних потягів на 11 березня
фото: УЗ

Укрзалізниця повідомила про евакуаційні потяги на 11 березня – в межах України і за кордон.

Джерело: Укрзалізниця у Facebook

Деталі: Як повідомляють в Укрзалізниці, додаткові евакуаційні рейси будуть призначатися протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, проте анонсували таке:

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Краматорськ

Поїзд 255/256 Краматорськ – Самбір, 13 вагонів, 11:00

Харків

ВІДЕО ДНЯ

Поїзд 229/230 Харків – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Дніпро

П. 228/227 Дніпро – Чоп, 18 вагонів, 12:00

Кривий Ріг

Поїзд 223/224 Кривий Ріг – Львів, 12 вагонів, 11:00

Поїзд 219/220 Кривий Ріг – Чоп, 15 вагонів, 14:50

Одеса

Поїзд 238/237 Одеса – Ужгород, 19 вагонів, 22:32

Житомир

Поїзд Житомир – Бердичів – Львів, посадка з 11:00 та 13:00

Жмеринка

Поїзд 7904 Жмеринка – Львів, 14:00

Авдіївка

Поїзд 7931 Авдіївка – Дніпро, 15:00

Цілісний перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 11 березня виглядатиме так:

Польща

  • № 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;
  • № 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;
  • №35/36 (Одеса) Львів – Пшемисль о 07:10;
  • № 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;
  • № 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;
  • № 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;
  • № 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;
  • № 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);
  • № 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина

Зі станції Чоп до станції Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів. Також о 12:30 з вокзалу м. Мукачево вирушає поїзд формування Угорської залізниці до Будапешта.

Словаччина

  • № 8661 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице вирушатиме об 11:35 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 13:49;
  • № 961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія

Одеса – Тульча (Румунія) вирушає о 23:23.

Теми: Укрзалізницяевакуаціявійна
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