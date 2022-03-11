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График эвакуационных поездов на 11 марта

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 01:17
График эвакуационных поездов на 11 марта
фото: УЗ

Укрзализныця сообщила об эвакуационных поездах на 11 марта – в пределах Украины и за границу.

Источник: Укрзализныця в Facebook

Детали: Как сообщают в Укрзализныци, дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, однако анонсировали следующее:

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Краматорск

Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00

Харьков

ВИДЕО ДНЯ

Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40

Днепр

П. 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00

Кривой Рог

Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00

Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50

Одесса

Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32

Житомир

Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00

Жмеринка

Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00

Авдеевка

Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00

Целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:

Польша

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

  • № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
  • №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
  • № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
  • № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
  • № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
  • № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
  • №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
  • №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Венгрия

Со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.

Словакия

  • № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
  • № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.

Румыния

Одесса – Тульча (Румыния) уходит в 23:23.

Темы: Укрзализныцяэвакуациявойна
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