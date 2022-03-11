График эвакуационных поездов на 11 марта
Укрзализныця сообщила об эвакуационных поездах на 11 марта – в пределах Украины и за границу.
Источник: Укрзализныця в Facebook
Детали: Как сообщают в Укрзализныци, дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, однако анонсировали следующее:
Краматорск
Поезд 255/256 Краматорск – Самбор, 13 вагонов, 11:00
Харьков
Поезд 229/230 Харьков – Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
П. 228/227 Днепр – Чоп, 18 вагонов, 12:00
Кривой Рог
Поезд 223/224 Кривой Рог – Львов, 12 вагонов, 11:00
Поезд 219/220 Кривой Рог – Чоп, 15 вагонов, 14:50
Одесса
Поезд 238/237 Одесса – Ужгород, 19 вагонов, 22:32
Житомир
Поезд Житомир – Бердичев – Львов, посадка с 11:00 до 13:00
Жмеринка
Поезд 7904 Жмеринка – Львов, 14:00
Авдеевка
Поезд 7931 Авдеевка – Днепр, 15:00
Целостный перечень международных эвакуационных рейсов на 11 марта будет выглядеть так:
Польша
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
- № 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
- №35/36 (Одесса) Львов – Пшемысль в 07:10;
- № 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
- № 907/908 Днепр – Хелм в 10:30;
- № 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
- № 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
- №67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм №910/909);
- №7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Венгрия
Со станции Чоп в станцию Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 9 пар поездов. Также в 12:30 с вокзала г. Мукачево отправляется поезд по формированию Венгерской железной дороги в Будапешт.
Словакия
- № 8661 Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице будет отправляться в 11:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49;
- № 961 Чоп – Чиерна-над-Тиссоу – Кошице отправлением в 16:50 и прибытием в 18:13.
Румыния
Одесса – Тульча (Румыния) уходит в 23:23.