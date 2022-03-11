МВФ більше не вважає дефолт в Росії малоймовірним
П'ятниця, 11 березня 2022, 01:25
Міжнародний валютний фонд більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією".
Джерело: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на брифінгу, яку цитує "Укрінформ"
Деталі: Також Фонд прогнозує "глибоку рецесію" російської економіки через війну і запроваджені світом санкції.
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Георгієва наголосила, що чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим буде вплив на її економіку.
Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з РФ, а московський офіс не працює.
Нагадаємо: 9 березня рейтингове агентство Fitch слідом за Moody’s обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С – тобто до переддефолтного стану.
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