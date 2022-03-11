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МВФ більше не вважає дефолт в Росії малоймовірним

Анастасія КалатурП'ятниця, 11 березня 2022, 01:25
МВФ більше не вважає дефолт в Росії малоймовірним
ФОТО: GETTY

Міжнародний валютний фонд більше не вважає російський дефолт "малоймовірною подією".

Джерело: директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва на брифінгу, яку цитує "Укрінформ"

Деталі: Також Фонд прогнозує "глибоку рецесію" російської економіки через війну і запроваджені світом санкції.

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Георгієва наголосила, що чим більше триватиме російська війна проти України, тим тривалішим буде режим санкцій і більш значимим буде вплив на її економіку.

Вона також зазначила, що МВФ в операційному плані зараз жодним чином не взаємодіє з РФ, а московський офіс не працює.

Нагадаємо: 9 березня рейтингове агентство Fitch слідом за Moody’s обвалило кредитний рейтинг Росії з В до С – тобто до переддефолтного стану.

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Теми: економікаРосія
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