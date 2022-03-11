МВФ больше не считает дефолт в России маловероятным

Международный валютный фонд больше не считает российский дефолт "маловероятным событием".

Источник: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева на брифинге, которую цитирует "Укринформ"

Детали: Также Фонд прогнозирует "глубокую рецессию" российской экономики в результате войны и введенных миром санкций.

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Георгиева подчеркнула, что чем больше продлится российская война против Украины, тем продолжительнее будет режим санкций и более значимым будет влияние на ее экономику.

Она также отметила, что МВФ в операционном плане сейчас никак не взаимодействует с РФ, а московский офис не работает.

Напомним: 9 марта рейтинговое агентство Fitch вслед за Moody's обвалило кредитный рейтинг России с В до С – то есть до преддефолтного состояния.