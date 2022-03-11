ЮНІСЕФ: Кількість дітей-біженців з України перевищила мільйон

Кількість дітей, які покинули Україну, рятуючись від війни, перевищила 1 мільйон.

Джерело: ЮНІСЕФ

Деталі: Більшість із цих дітей із сім’ями виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

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"Кількість дітей, які переміщують, вражає, що свідчить про те, наскільки безпрецедентною стала ситуація для дітей та сімей в Україні, – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан. – Діти залишають усе звичне і знайоме у пошуках безпеки. Це розриває серце".

Наразі в Україну прибуло 6 вантажівок з майже 70 тоннами товарів. Постачання включає засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні й акушерські набори.

Працюючи з партнерами, команда ЮНІСЕФ в Україні доставлятиме медикаменти до 22 лікарень у 5 різних постраждалих від конфлікту районах України для 20 000 дітей і матерів.

ВІДЕО ДНЯ

Зі складу ЮНІСЕФ у Копенгагені відправили три вантажівки необхідних для дітей речей і гігієнічних наборів, які вже прибули у Польщу.

Додаткові поставки, відправлені з Копенгагена і Туреччини, мають прибути найближчими днями.