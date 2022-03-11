Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ЮНІСЕФ: Кількість дітей-біженців з України перевищила мільйон

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 березня 2022, 02:56

Кількість дітей, які покинули Україну, рятуючись від війни, перевищила 1 мільйон.

Джерело: ЮНІСЕФ

Деталі: Більшість із цих дітей із сім’ями виїхали до Польщі, Угорщини, Словаччини, Молдови та Румунії.

"Кількість дітей, які переміщують, вражає, що свідчить про те, наскільки безпрецедентною стала ситуація для дітей та сімей в Україні, – сказав регіональний директор ЮНІСЕФ у Європі та Центральній Азії Афшан Хан. – Діти залишають усе звичне і знайоме у пошуках безпеки. Це розриває серце".

Наразі в Україну прибуло 6 вантажівок з майже 70 тоннами товарів. Постачання включає засоби індивідуального захисту та медичні, хірургічні й акушерські набори.

Працюючи з партнерами, команда ЮНІСЕФ в Україні доставлятиме медикаменти до 22 лікарень у 5 різних постраждалих від конфлікту районах України для 20 000 дітей і матерів.

Зі складу ЮНІСЕФ у Копенгагені відправили три вантажівки необхідних для дітей речей і гігієнічних наборів, які вже прибули у Польщу.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Додаткові поставки, відправлені з Копенгагена і Туреччини, мають прибути найближчими днями.

Теми: війнадітибіженці
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Китай ніколи не нападе на Україну — посол

Путін озвучив мету війни проти України: За майбутнє Росії

У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ

Росіяни вразили ракетами три судна Панами в Чорному морі

Зеленський назвав чіткі пріоритети на переговорах з РФ

США нададуть Україні безпілотники, які мають лише дві країни

Усі новини...
війна
Графік евакуаційних потягів на 11 березня
Окупанти авіаударом пошкодили дослідницьку ядерну установку в Харкові
Reuters: Facebook дозволить бажати смерті Путіну
Останні новини
07:57
Прокурор МКС відправив Росії запит про зустріч у питанні війни в Україні
07:35
Китай ніколи не нападе на Україну — посол
07:18
Харківщина: у Мерефі зруйновано школу та будинок культури, є поранені
07:10
Штаб про добу війни: ЗСУ знищили ворожий командний пункт
06:54
Голова МВС: Російські диверсанти всюди — і в західних регіонах також
06:47
Відео, фотоЗбита ППО ракета впала на багатоповерхівку в Києві: руйнування і загибла людина
06:40
Путін озвучив мету війни проти України: За майбутнє Росії
06:25
Twitter: Понад 50 тисяч твітів містили брехню про війну в Україні
05:55
Рада розгляне закони на підтримку бізнесу та обороноздатності – Стефанчук
05:20
У Росії поховали замкомандира авіаполку, вбитого на війні проти України – росЗМІ
Усі новини...