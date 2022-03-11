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ЮНИСЕФ: Число детей-беженцев из Украины превысило миллион

Ольга ГлущенкоПятница, 11 марта 2022, 02:56
фото: Getty Images

Количество детей, покинувших Украину, спасаясь от войны, превысило 1 миллион.

Источник: ЮНИСЕФ

Детали: Большинство из этих детей с семьями выехали в Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

"Количество перемещающих детей впечатляет, что свидетельствует о том, насколько беспрецедентной стала ситуация для детей и семей в Украине, – сказал региональный директор ЮНИСЕФ в Европе и Центральной Азии Афшан Хан. – Дети оставляют все привычное и знакомое в поисках безопасности. Это разрывает сердце".

В Украину прибыло 6 грузовиков с почти 70 тоннами товаров. Снабжение включает средства индивидуальной защиты и медицинские, хирургические и акушерские наборы.

Работая с партнерами, команда ЮНИСЕФ в Украине будет доставлять медикаменты в 22 больницы в 5 разных пострадавших от конфликта районах Украины для 20 000 детей и матерей.

Со склада ЮНИСЕФ в Копенгагене отправили три грузовика необходимых для детей вещей и гигиенических наборов, которые уже прибыли в Польшу.

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Дополнительные поставки, отправленные из Копенгагена и Турции, должны прибыть в ближайшие дни.

Темы: войнадетибеженцы
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