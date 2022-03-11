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Саміт ЄС ухвалив неоднозначне рішення з підтримкою європерспективи України

"Європейська правда"П'ятниця, 11 березня 2022, 05:11
Президент Європейської ради Шарль Мішель, фото Getty Images

Неформальне засідання Європейської ради (саміту ЄС), що відбулося  у ніч на четвер завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

По це йдеться у рішенні саміту, що є у розпорядженні "Європейської правди".

Як відомо, у четвер у Версалі відбувся екстрений саміт ЄС, присвячений питанням російської агресії проти України. Утім одним з найбільш спірних положень, що обговорювалися на ньому стало питання щодо прагнення України вступити до ЄС.

Дискусія за закритими дверима щодо цього тривала 5 годин. Ухвалене рішення щодо європерспективи звучить наступним чином:

"Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень Договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини".

У рішенні є низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями, однак в ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних  згадок про "пришвидшену процедуру", вступу якої прагнула Україні.

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Утім примітно, що президент Литви Гітанас Науседа, який брав участь у саміті та є одним з найбільших адвокатів вступу України  до ЄС, залишився задоволений рішенням.

Як повідомляла Європейська правда, це рішення є проміжним, розвиток події суттєво залежить від того, чи зможуть суспільні настрої змінити позицію урядів. Детальніше у статті "Шлях до членства в ЄС. Як українці за кордоном можуть визначити майбутнє держави"

Теми: ЄСєвроінтеграціяУкраїна
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