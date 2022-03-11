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Саммит ЕС принял неоднозначное решение с поддержкой европерспективы Украины

"Европейская правда"Пятница, 11 марта 2022, 05:11
Президент Европейского совета Шарль Мишель, фото Getty Images

Неформальное заседание Европейского совета (саммит ЕС) в ночь на четверг завершился одобрением декларации, которая содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС.

Решение саммита есть в распоряжении "Европейской правды".

Как известно, в четверг в Версале прошел экстренный саммит ЕС, посвященный вопросам российской агрессии против Украины. Впрочем, одним из наиболее спорных положений, обсуждавшихся на нем, стал вопрос о стремлении Украины вступить в ЕС.

Дискуссия за закрытыми дверями по этому поводу длилась 5 часов. Принятое решение по европерспективе звучит следующим образом:

"Европейский Совет признал европейские стремления и европейский выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации. 28 февраля 2022 года президент Украины, реализуя право Украины выбирать свою судьбу, подал заявку Украины на вступление в Европейский Союз.

Совет ЕС без промедлений предложил Еврокомиссии подать свой вывод по поводу этого заявлению в соответствии с соответствующими положениями Договоров ЕС. Прямо сейчас, до утверждения этого вывода, мы будем еще больше укреплять наши связи и углублять наше партнерство, чтобы поддержать Украину на ее европейском пути. Украина принадлежит к нашей европейской семье".

В решении есть ряд положительных сдвигов по сравнению с предыдущими формулировками, однако в нем нет ссылок на статью 49 Договора ЕС о процедуре присоединения к Союзу, а также нет ни положительных, ни негативных упоминаний о "ускоренной процедуре", о принятии которой просила Украина.

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Впрочем, примечательно, что президент Литвы Гитанас Науседа, участвовавший в саммите и являющийся одним из ключевых адвокатов вступления Украины в ЕС, остался доволен решением.

Как сообщала Европейская правда, это решение промежуточное, развитие события существенно зависит от того, смогут ли общественные настроения изменить позицию правительств. Детальнее в статье "Путь к членству в ЕС. Как украинцы за границей могут определить будущее государства"

Темы: ЕСевроинтеграцияУкраина
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